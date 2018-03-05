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Индикаторы

KWAN_NRP_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1904
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
KWAN_NRP_HTF.mq5 (19.3 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
KWAN_NRP.mq5 (18.88 KB) просмотр
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Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KWAN_NRP.ex5.

Рис.1. Индикатор KWAN_NRP_HTF

Рис.1. Индикатор KWAN_NRP_HTF

BHS system BHS system

Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.

XRSIDeMarker_Histogram_HTF XRSIDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ichimoku Ichimoku

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.