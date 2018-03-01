Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

Формула вычисления индикатора:

kwan = MA(iStochastic[bar] * iRSI[bar] / iMomentum[bar])

Рост финансового актива обычно сопровождается ростом индикатора и зеленым цветом гистограммы, о падении финансового актива свидетельствует падение индикатора и розовый цвет гистограммы. Наиболее оптимальными моментами для сделок оказываются ситуации, когда происходит смена цвета баров гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор KWAN_NRP.