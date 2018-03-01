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Индикаторы

KWAN_NRP - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

Формула вычисления индикатора:

kwan = MA(iStochastic[bar] * iRSI[bar] / iMomentum[bar])

Рост финансового актива обычно сопровождается ростом индикатора и зеленым цветом гистограммы, о падении финансового актива свидетельствует падение индикатора и розовый цвет гистограммы. Наиболее оптимальными моментами для сделок оказываются ситуации, когда происходит смена цвета баров гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор KWAN_NRP

Рис.1. Индикатор KWAN_NRP.

OpenTime 2 OpenTime 2

Позиции открываются внутри двух временных интервалов. Закрытие по времени. Трейлинг.

Sar_HTF Sar_HTF

Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.