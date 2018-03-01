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KWAN_NRP - индикатор для MetaTrader 5
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Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
Формула вычисления индикатора:
Рост финансового актива обычно сопровождается ростом индикатора и зеленым цветом гистограммы, о падении финансового актива свидетельствует падение индикатора и розовый цвет гистограммы. Наиболее оптимальными моментами для сделок оказываются ситуации, когда происходит смена цвета баров гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор KWAN_NRP.
Позиции открываются внутри двух временных интервалов. Закрытие по времени. Трейлинг.Sar_HTF
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.
Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.Adaptable_MACD
MACD с расширенными настройками. Позволяет кроме стандартных периода быстрой и медленной EMA, периода сигнальной SMA и цены расчета задать для каждой линии метод расчета и для расчета MACD использовать либо абсолютные значения, либо относительные.