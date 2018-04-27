一款简单的振荡器，它基于 iStochastic，iRIS 和 Momentum 的指标值，并以双色直方图实现。

以颜色直方图实现的 iRSI 和 iDeMarker 的均化非凡线性组合。

KWAN_NRP 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。

具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。