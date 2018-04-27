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XRSIDeMarker_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XRSIDeMarker_Histogram.mq5 (18.86 KB) 预览
XRSIDeMarker_Histogram_HTF.mq5 (21.46 KB) 预览
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XRSIDeMarker_Histogram 指标可以更改输入参数中的指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要启用指标操作，请将 XRSIDeMarker_Histogram.ex5 指标文件添加到 <终端数据目录>\MQL5\Indicators 里。

图例1. XRSIDeMarker_Histogram_HTF 指标

图例1. XRSIDeMarker_Histogram_HTF 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20110

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

以颜色直方图实现的 iRSI 和 iDeMarker 的均化非凡线性组合。

KWAN_NRP KWAN_NRP

一款简单的振荡器，它基于 iStochastic，iRIS 和 Momentum 的指标值，并以双色直方图实现。

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

KWAN_NRP 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。

Adaptable_MACD Adaptable_MACD

具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。