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XRSIDeMarker_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
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XRSIDeMarker_Histogram 指标可以更改输入参数中的指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要启用指标操作，请将 XRSIDeMarker_Histogram.ex5 指标文件添加到 <终端数据目录>\MQL5\Indicators 里。
图例1. XRSIDeMarker_Histogram_HTF 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20110
XRSIDeMarker_Histogram
以颜色直方图实现的 iRSI 和 iDeMarker 的均化非凡线性组合。KWAN_NRP
一款简单的振荡器，它基于 iStochastic，iRIS 和 Momentum 的指标值，并以双色直方图实现。
KWAN_NRP_HTF
KWAN_NRP 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。Adaptable_MACD
具有高级设置的 MACD。 除了快速和慢速 EMA 周期的标准参数，信号 SMA 周期和计算价格外，该指标还允许设置每条线的计算方法，并使用绝对值或相对值进行 MACD 计算。