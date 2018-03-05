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Индикаторы

XRSIDeMarker_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1679
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XRSIDeMarker_Histogram.ex5.

Рис.1. Индикатор XRSIDeMarker_Histogram_HTF

Рис.1. Индикатор XRSIDeMarker_Histogram_HTF.

KWAN_NRP_HTF KWAN_NRP_HTF

Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BHS system BHS system

Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.

Ichimoku Ichimoku

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.

CVI CVI

Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.