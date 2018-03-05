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XRSIDeMarker_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XRSIDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XRSIDeMarker_Histogram.ex5.
Рис.1. Индикатор XRSIDeMarker_Histogram_HTF.
Индикатор KWAN_NRP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BHS system
Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.
Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.CVI
Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.