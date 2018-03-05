Работа с отложенными Buy Stop и Sell Stop ордерами и с индикатором iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) на основании "круглой цены". Трейлинг позиций.

Советник по индикатору iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Раздельные Stop Loss, Take Profit и Trailing для позиций BUY и SELL. Есть возможность ограничить работу по часам. На текущем баре проверка: только одна позиция может быть открыта.

Индикатор CVI (Chartmill Value Indicator) отображает величину отклонения цены от МА.