Instantaneous Trend Line Bands - indicador para MetaTrader 5
Uno de los indicadores creado por John Ehlers. Según Ehlers:
Instantaneous trend Line:
El indicador elimina completamente el ciclo dinámico de la media móvil.
Para los expertos en matemáticas: la transformación de Furie de la ventana rectangular (formada por la media simple) es la distribución Sin(X)/X. El objetivo es colocar el primer punto cero de esta distribución exactamente en el ciclo dominante. Intuitivamente, los que hacemos es coger la media simple del período entero del ciclo dominante. En esta media hay tantos puntos por encima del valor medio, como por debajo. La suma resultante de todos estos puntos de la muestra será cero.
Es la versión ampliada del indicador Instantaneous Trend Line. Contiene en cierto modo las bandas que facilitan la detección del cambio de la tendencia. Si para la búsqueda de la señal se usa sólo la inclinación del indicador ITL, puede aparecer cierta cantidad de señales falsas. Las bandas ayudan a filtrarlas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20105
Uno de los indicadores creado por John Ehlers.KWAN_NRP
Oscilador simple a base de las indicaciones de los indicadores técnicos iStochastic, iRSI y iMomentum, ejecutado en forma de un histograma de dos colores.
Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.XRSIDeMarker_Histogram_HTF
El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.