Oscilador simple a base de las indicaciones de los indicadores técnicos iStochastic, iRSI y iMomentum, ejecutado en forma de un histograma de dos colores.

Uno de los indicadores creado por John Ehlers.

Es una combinación lineal no trivial de los indicadores iRSI y iDeMarker, ejecutada en forma de un histograma de color.

El indicador XRSIDeMarker_Histogram tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.