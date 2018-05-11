iRSIとiDeMarkerの平均的で非自明な線形結合が色ヒストグラムとして実装されています。

このバージョンでは、瞬時トレンドライン（Instantaneous Trend Line）指標がバンドの種類によって拡張されてトレンドの変化が見つけやすくなり、ITL指標のスロープだけがシグナルとされた場合に生成されるいくつかの偽シグナルをフィルタリングすることができます。