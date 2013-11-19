CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ASCtrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2324
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ASCtrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора

Рис.1. Индикатор ASCtrend_HTF

Рис.1. Индикатор ASCtrend_HTF

i_Trend i_Trend

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.

MACD On Chart MACD On Chart

Семафорный сигнальный индикатор с использованием гистограммы MACD.

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Акселератор Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.

DeMarker_3HTF DeMarker_3HTF

Три осциллятора Демарка с трех различных таймфреймов на одном графике.