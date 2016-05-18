CodeBaseKategorien
ASCtrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der ASCtrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chart Periode

Abbildung 1. Der ASCtrend_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2010

