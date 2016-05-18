Der BlauSMStochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen..

Handelssystem das den BlauTStochI Indikator verwendet.

Bill Williams' Awesome Oszillator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Bill Williams' Accelerator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.