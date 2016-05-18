Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ASCtrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Aktualisiert:
Der ASCtrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chart Periode
Abbildung 1. Der ASCtrend_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2010
