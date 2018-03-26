Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
T3 levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 945
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Una de las maneras naturales de suavizar el indicador EMA levels y hacerlo más rápido es usar T3 en vez de EMA.
Según su manera del cálculo,T3 parece a EMA, y eso lo hace apropiado para ampliar las posibilidades del indicador EMA levels. . Pero se recomienda experimentar para encontrar una combinación apropiada del símbolo y timeframe.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20072
Nueva forma de ver los fractales: en vez de visualizarlos de una manera habitual, este indicador demuestra los fractales en forma del oscilador y puede mostrar el «ritmo» del cambio del mercado.TAT (Trend Analyzer Tool)
Analizador de tendencias MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.
El indicador Balance of Market Power, combinado con DSL (línea de señal discontinua), puede ser usado tanto en el trading tendencial, como en el modo del scalping.Patterns_EA
Asesor Experto por treinta patrones populares de velas.