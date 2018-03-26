CodeBaseSecciones
T3 levels - indicador para MetaTrader 5

Una de las maneras naturales de suavizar el indicador EMA levels y hacerlo más rápido es usar T3 en vez de EMA.

Según su manera del cálculo,T3 parece a EMA, y eso lo hace apropiado para ampliar las posibilidades del indicador EMA levels. . Pero se recomienda experimentar para encontrar una combinación apropiada del símbolo y timeframe.

