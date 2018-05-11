私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Patterns_EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1312
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーは30の人気のあるローソク足のパターンを使用します: Patterns.
ポジションを開くにはいくつかの取引タイプを使用することができます。パターンごとに設定されたタイプのポジションが開きます。ポジションを開くには、パターンごとに、またはパターンのグループに対して、1つ、2つ、または3つのバーのローソク足形成を有効または無効にすることができます。
計算とパターンの検索は、EAに接続されていて同じフォルダにある特別なクラスに実装されているため、指標はEAの操作には必要ありません。
EAではストップロスとテイクプロフィットをポイント単位で設定することができます。これはすべてのポジションで同じです。無効なストップロスとテイクプロフィットが指定された場合、EAは銘柄に許容される最小値StopLevelに値を調整します。
不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。
EAには設定可能なパラメータが75個あります。主要パラメータは次の15個です。
- Enable One-bar patterns - 1つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする
- Enable Two-bar patterns - 2つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする
- Enable Three-bar patterns - 3つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする
- Maximum of pips distance between equal prices - 2つの比較される価格の最大距離 (*)
- Draw Pattern and Descriptions - パターンとその説明をグラフに表示する
- Font size - パターンの説明のフォントサイズ
- Texts color - パターンの説明のテキストの色
- Font name - パターンの説明のフォント名
- Experts magic number - EAのポジションのための一意のID
- Mode of opening positions - ポジション開始モード (**);
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop loss in points - ポイント単位でのポジションのストップロス（0の場合不使用）
- Take profit in points - ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット（0の場合不使用）
- Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ
- Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数
残りの60個のパラメータは、パターンとこれらのパターンに従って開くポジションタイプのスイッチです。
** 次の6つのモードが利用できます。
- 任意のポジション
- 常に1ポジション（スイング）
- 単一の買いポジション
- 複数の買いポジション
- 単一の売りポジション
- 複数の売りポジション
Mode of opening positions: 常に1つのポジション、「外側」パターンが売りポジションを開きます。デフォルト値は他の設定に使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20074
DSL（Discontinued Signal Line）と組み合わせた「市場力の均衡」は、トレンドモードとスカルピングモードの両方に使用できます。T3レベル
T3は計算方法においてEMAと非常によく似ており、この計算方法に適しています。EMAレベルの延長として有用であることが判明するかもしれませんが、特定の銘柄/時間枠の組み合わせに対して最良の結果を得るためには、何らかの実験を行うことは忘れないでください。
このバージョンのDeMarker指標は、平滑化されたストキャスティクスの「助け」を借りて、DeMarkerの状態を強調し、トレンド評価を容易にします。OpenTime 2
エキスパートアドバイザーは、2つの時間間隔内でポジションを開きます。取引は指定された時刻に決済されます。トレールストップ