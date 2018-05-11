このエキスパートアドバイザーは30の人気のあるローソク足のパターンを使用します: Patterns.

ポジションを開くにはいくつかの取引タイプを使用することができます。パターンごとに設定されたタイプのポジションが開きます。ポジションを開くには、パターンごとに、またはパターンのグループに対して、1つ、2つ、または3つのバーのローソク足形成を有効または無効にすることができます。

このエキスパートアドバイザーは、ヘッジ口座での使用に意されています。EAをネッティング口座で起動すると、警告メッセージが表示され、EAがアンロードされます。

計算とパターンの検索は、EAに接続されていて同じフォルダにある特別なクラスに実装されているため、指標はEAの操作には必要ありません。

EAではストップロスとテイクプロフィットをポイント単位で設定することができます。これはすべてのポジションで同じです。無効なストップロスとテイクプロフィットが指定された場合、EAは銘柄に許容される最小値StopLevelに値を調整します。

不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

このエキスパートアドバイザーは、トレーニング目的で設計されていることにご注意ください。

EAには設定可能なパラメータが75個あります。主要パラメータは次の15個です。

Enable One-bar patterns - 1つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする

- 1つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする Enable Two-bar patterns - 2つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする

- 2つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする Enable Three-bar patterns - 3つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする

- 3つのバーによるローソク足パターンの使用を有効にする Maximum of pips distance between equal prices - 2つの比較される価格の最大距離 (*)

- 2つの比較される価格の最大距離 (*) Draw Pattern and Descriptions - パターンとその説明をグラフに表示する

- パターンとその説明をグラフに表示する Font size - パターンの説明のフォントサイズ

- パターンの説明のフォントサイズ Texts color - パターンの説明のテキストの色

- パターンの説明のテキストの色 Font name - パターンの説明のフォント名

- パターンの説明のフォント名 Experts magic number - EAのポジションのための一意のID

- EAのポジションのための一意のID Mode of opening positions - ポジション開始モード (**);

- ポジション開始モード (**); Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop loss in points - ポイント単位でのポジションのストップロス（0の場合不使用）

- ポイント単位でのポジションのストップロス（0の場合不使用） Take profit in points - ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット（0の場合不使用）

- ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット（0の場合不使用） Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ

- ポジションを開く際の許容スリッページ Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数

残りの60個のパラメータは、パターンとこれらのパターンに従って開くポジションタイプのスイッチです。

* パターン検索 - 価格の比較の精度は、それらの差異がこの数より少ない場合は同等と見なされます。

** 次の6つのモードが利用できます。 任意のポジション 常に1ポジション（スイング） 単一の買いポジション 複数の買いポジション 単一の売りポジション 複数の売りポジション

*** 損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、最小許容距離のStopLevelが存在します。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

Mode of opening positions: 常に1つのポジション、「外側」パターンが売りポジションを開きます。デフォルト値は他の設定に使用されます。