Данный советник использует для своей работы индикатор тридцати популярных свечных паттернов: Patterns.

Для открытия позиций может использоваться несколько видов торговли. Позиции открываются по заданному типу позиции для каждого паттерна. Открытие позиций можно включить/отключить конкретно для каждого паттерна, либо сразу для группы паттернов: одно-, двух- и трехбаровые свечные формации.

Советник предназначен для работы на счетах с хэджингом. При запуске на неттинговом счете советник выдаст об этом предупреждение и выгрузится.

Сам индикатор для работы советника не требуется, все расчеты и поиск паттернов сделаны в специальном классе, который подключается к советнику и находится с ним в одной папке.

В советнике можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах - одинаковые для всех открываемых позиций. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.

Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.

Стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей.

Советник имеет семьдесят пять настраиваемых параметров, пятнадцать из которых основные:

Enable One-bar patterns - использовать однобаровые свечные формации;

- использовать однобаровые свечные формации; Enable Two-bar patterns - использовать двухбаровые свечные формации;

- использовать двухбаровые свечные формации; Enable Three-bar patterns - использовать трехбаровые свечные формации;

- использовать трехбаровые свечные формации; Maximum of pips distance between equal prices - максимальный "зазор" между двумя сравниваемыми ценами (*);

- максимальный "зазор" между двумя сравниваемыми ценами (*); Draw Pattern and Descriptions - рисовать паттерны и их описания на графике;

- рисовать паттерны и их описания на графике; Font size - размер текста описания паттернов;

- размер текста описания паттернов; Texts color - цвет текста описания паттернов;

- цвет текста описания паттернов; Font name - наименование фонта текста описания паттернов;

- наименование фонта текста описания паттернов; Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;

- уникальный идентификатор (магик) позиций советника; Mode of opening positions - режим открытия позиций (**);

- режим открытия позиций (**); Lots - объем открываемых позиций;

- объем открываемых позиций; Stop loss in points - размер StopLoss открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует;

- размер StopLoss открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует; Take profit in points - размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует;

- размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует; Slippage of price - величина допустимого проскальзывания цены при открытии позиции;

- величина допустимого проскальзывания цены при открытии позиции; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (***).

Остальные шестьдесят параметров являются переключателями использования каждого паттерна индивидуально и типов позиций, открываемых по ним.

* Точность сравнения при поиске паттернов - цены считаются равными, если разница между ними меньше этого количества пунктов.

** Всего шесть режимов: Any position - любые позиции; Always one position (swing) - всегда только одна позиция в рынке; Only one Buy position - только одна позиция, и только на покупку; Many Buy positions - множество позиций только на покупку; Only one Sell position - только одна позиция, и только на продажу; Many Sell position - множество позиций только на продажу.

*** При выставлении стоп лосс или тейк профит (а так же отложенных ордеров) существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоп лосс или тейк профит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Mode of opening positions: Always one position, паттерн "Outside" открывает Sell. Остальные настройки по умолчанию.