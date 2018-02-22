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Patterns_EA - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник использует для своей работы индикатор тридцати популярных свечных паттернов: Patterns.
Для открытия позиций может использоваться несколько видов торговли. Позиции открываются по заданному типу позиции для каждого паттерна. Открытие позиций можно включить/отключить конкретно для каждого паттерна, либо сразу для группы паттернов: одно-, двух- и трехбаровые свечные формации.
Сам индикатор для работы советника не требуется, все расчеты и поиск паттернов сделаны в специальном классе, который подключается к советнику и находится с ним в одной папке.
В советнике можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах - одинаковые для всех открываемых позиций. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.
Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.
Советник имеет семьдесят пять настраиваемых параметров, пятнадцать из которых основные:
- Enable One-bar patterns - использовать однобаровые свечные формации;
- Enable Two-bar patterns - использовать двухбаровые свечные формации;
- Enable Three-bar patterns - использовать трехбаровые свечные формации;
- Maximum of pips distance between equal prices - максимальный "зазор" между двумя сравниваемыми ценами (*);
- Draw Pattern and Descriptions - рисовать паттерны и их описания на графике;
- Font size - размер текста описания паттернов;
- Texts color - цвет текста описания паттернов;
- Font name - наименование фонта текста описания паттернов;
- Experts magic number - уникальный идентификатор (магик) позиций советника;
- Mode of opening positions - режим открытия позиций (**);
- Lots - объем открываемых позиций;
- Stop loss in points - размер StopLoss открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует;
- Take profit in points - размер TakeProfit открываемой позиции в пунктах, 0 - отсутствует;
- Slippage of price - величина допустимого проскальзывания цены при открытии позиции;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов (***).
Остальные шестьдесят параметров являются переключателями использования каждого паттерна индивидуально и типов позиций, открываемых по ним.
** Всего шесть режимов:
- Any position - любые позиции;
- Always one position (swing) - всегда только одна позиция в рынке;
- Only one Buy position - только одна позиция, и только на покупку;
- Many Buy positions - множество позиций только на покупку;
- Only one Sell position - только одна позиция, и только на продажу;
- Many Sell position - множество позиций только на продажу.
Mode of opening positions: Always one position, паттерн "Outside" открывает Sell. Остальные настройки по умолчанию.
Комбинация двух индикаторов Билла Уильямса: Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.EMA levels
Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.
MQL5-реализация адаптивного советника UmnickTrade.SerialMA_EA
Советник на основе динамической скользящей средней.