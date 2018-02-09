Индикатор ищет и отображает на ценовом графике тридцать популярных свечных паттернов: одно-, двух- и трехбаровые свечные формации.

Позволяет выбрать отображение как по каждому отдельному паттерну, так и по группам: одно-, двух- и трехбаровым паттернам. Выводит (отключаемый режим) на экран название каждого найденного паттерна со всплывающими подсказками (период графика, название паттерна и его время).

Индикатор имеет 38 настраиваемых параметров, из которых восемь:

Enable One-bar patterns - показ группы однобаровых свечных формаций (вкл/откл);

- показ группы однобаровых свечных формаций (вкл/откл); Enable Two-bar patterns - показ группы двухбаровых паттернов (вкл/откл);

- показ группы двухбаровых паттернов (вкл/откл); Enable Three-bar patterns - показ группы трехбаровых паттернов (вкл/откл);

- показ группы трехбаровых паттернов (вкл/откл); Maximum of pips distance between equal prices - точность сравнения (*);

- точность сравнения (*); Show Pattern Descriptions - показывать описания паттернов (да/нет);

- показывать описания паттернов (да/нет); Font size - размер шрифта описания;

- размер шрифта описания; Texts color - цвет описания;

- цвет описания; Font name - название фонта шрифта описания.

...

остальные тридцать параметров - индивидуальное включение/отключение поиска и отображения паттернов.

* цены считаются равными, если разница между ними меньше этого количества пунктов.

Рис.1 Однобаровые свечные формации

Рис.2 Двухбаровые паттерны

Рис.3 Трехбаровые паттерны