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Индикаторы

Patterns - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
4994
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор ищет и отображает на ценовом графике тридцать популярных свечных паттернов: одно-, двух- и трехбаровые свечные формации.

Позволяет выбрать отображение как по каждому отдельному паттерну, так и по группам: одно-, двух- и трехбаровым паттернам. Выводит (отключаемый режим) на экран название каждого найденного паттерна со всплывающими подсказками (период графика, название паттерна и его время).

Индикатор имеет 38 настраиваемых параметров, из которых восемь:

  • Enable One-bar patterns - показ группы однобаровых свечных формаций (вкл/откл);
  • Enable Two-bar patterns - показ группы двухбаровых паттернов (вкл/откл);
  • Enable Three-bar patterns - показ группы трехбаровых паттернов (вкл/откл);
  • Maximum of pips distance between equal prices - точность сравнения (*);
  • Show Pattern Descriptions - показывать описания паттернов (да/нет);
  • Font size - размер шрифта описания;
  • Texts color - цвет описания;
  • Font name - название фонта шрифта описания.
  • ...
  • остальные тридцать параметров - индивидуальное включение/отключение поиска и отображения паттернов.
* цены считаются равными, если разница между ними меньше этого количества пунктов.

Рис.1 Однобаровые свечные формации

Рис.2 Двухбаровые паттерны

Рис.3 Трехбаровые паттерны

Other_Candles Other_Candles

Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.

MinMax_MA MinMax_MA

Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.

Vector Vector

Осциллятор движения, настроения и тенденции рынка.

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.