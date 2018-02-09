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Patterns - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет и отображает на ценовом графике тридцать популярных свечных паттернов: одно-, двух- и трехбаровые свечные формации.
Позволяет выбрать отображение как по каждому отдельному паттерну, так и по группам: одно-, двух- и трехбаровым паттернам. Выводит (отключаемый режим) на экран название каждого найденного паттерна со всплывающими подсказками (период графика, название паттерна и его время).
Индикатор имеет 38 настраиваемых параметров, из которых восемь:
- Enable One-bar patterns - показ группы однобаровых свечных формаций (вкл/откл);
- Enable Two-bar patterns - показ группы двухбаровых паттернов (вкл/откл);
- Enable Three-bar patterns - показ группы трехбаровых паттернов (вкл/откл);
- Maximum of pips distance between equal prices - точность сравнения (*);
- Show Pattern Descriptions - показывать описания паттернов (да/нет);
- Font size - размер шрифта описания;
- Texts color - цвет описания;
- Font name - название фонта шрифта описания.
- ...
- остальные тридцать параметров - индивидуальное включение/отключение поиска и отображения паттернов.
Рис.1 Однобаровые свечные формации
Рис.2 Двухбаровые паттерны
Рис.3 Трехбаровые паттерны
Индикатор рисует свечи в отдельном окне в виде гистограммы от нулевой линии.MinMax_MA
Скользящая средняя по минимальным и максимальным ценам.
Осциллятор движения, настроения и тенденции рынка.Trend Me Leave Me
Торговля по индикаторам iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iSAR (Parabolic SAR). Учет убыточности/прибыльности последней закрытой позиции. Перевод позиции в безубыток.