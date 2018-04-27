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智能交易系统使用三十种流行蜡烛条形态的指标: 形态。
若干种交易类型可用于开仓。 设置每种形态的开仓类型。 可以为每种形态分别启用/禁用开仓，也可以为一组形态启用/禁用开仓: 一根，二根和三根蜡烛条形式。
智能交易系统是专为对冲账户而设计的。 如果您在净持帐户上启动 EA，则会弹出警告消息，EA 将被卸载。
指标 对于 EA 操作并非必需，因为计算和搜索形态是在特定的类中实现的，该类已连接到 EA 并位于同一个文件夹中。
EA 允许以点数为单位设置止损和止盈，这对所有仓位都是一样的。 如果指定了无效的止损和止盈值, EA 将调整为品种允许的最小 StopLevel。
如果指定的手数值不正确，智能交易系统也会调整。 如果手数太大，EA 会调整它以便能够开仓。 如果资金不足以开仓，信号将被跳过。
请注意，智能交易系统是专为培训目的而设计的。
智能交易系统有 75 个可配置参数。 这里是主要的 15 个参数:
- Enable One-bar patterns - 允许使用单根蜡烛条形态;
- Enable Two-bar patterns - 允许使用两根蜡烛条形态;
- Enable Three-bar patterns - 允许使用三根蜡烛条形态;
- Maximum of pips distance between equal prices - 两个相比较价格之间的最大距离 (*);
- Draw Pattern and Descriptions - 在图表上显示形态及其描述;
- Font size - 形态描述的字号;
- Texts color - 形态描述的文本颜色;
- Font name - 形态描述的字体;
- Experts magic number - EA 仓位的唯一标识符;
- Mode of opening positions - 开仓模式 (**);
- Lots - 开仓交易量;
- Stop loss in points - 以点数为单位的止损，如果为 0 则不使用;
- Take profit in points - 以点数为单位的止盈，如果为 0 则不使用;
- Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;
- Multiplier spread for stops - 在计算停止订单的相应距离时应用的点差乘数 (***)。
其余的 60 个参数是形态和相应的开仓类型的开关。
* The accuracy of comparison in the pattern search - 如果它们之间的差值小于这个点数，则价格被认为是相等的。
** 以下六种模式可供选择:
- 任意持仓
- 总保留一笔持仓 (摆动)
- 仅一笔多头持仓
- 多笔多头持仓
- 仅一笔空头持仓
- 多笔空头持仓
*** 对于止损和止盈订单 (以及挂单)，放置此类订单的最小允许距离为 StopLevel。 即，止损和止盈 (以及挂单) 不能放在离这个价格距离更近的位置。 如果 StopLevel 为零, 它并非意味着它不存在，它只意味着 StopLevel 是浮动的。 在这种情况下，最小距离通常等于点差*，但有时甚至双倍点差也不够。 因此，为计算放置止损订单的最小距离，此参数允许指定一个点差的自定义乘数。
开仓模式: 总是一笔持仓，"外侧 (Outside)" 形态开空头。 其它设置实用默认值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20074
TAT (趋势分析工具)
MACD+SAR - 趋势分析工具。PMF
中轴资金流指标显示资金流的方向和逆转。
开仓时间 2
智能交易系统在两个时间间隔内开仓。 交易在指定时间平仓。 尾随停止。SerialMA_EA
基于动态移动平均线的智能交易系统。