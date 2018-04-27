智能交易系统使用三十种流行蜡烛条形态的指标: 形态。

若干种交易类型可用于开仓。 设置每种形态的开仓类型。 可以为每种形态分别启用/禁用开仓，也可以为一组形态启用/禁用开仓: 一根，二根和三根蜡烛条形式。

智能交易系统是专为对冲账户而设计的。 如果您在净持帐户上启动 EA，则会弹出警告消息，EA 将被卸载。

指标 对于 EA 操作并非必需，因为计算和搜索形态是在特定的类中实现的，该类已连接到 EA 并位于同一个文件夹中。

EA 允许以点数为单位设置止损和止盈，这对所有仓位都是一样的。 如果指定了无效的止损和止盈值, EA 将调整为品种允许的最小 StopLevel。

如果指定的手数值不正确，智能交易系统也会调整。 如果手数太大，EA 会调整它以便能够开仓。 如果资金不足以开仓，信号将被跳过。

请注意，智能交易系统是专为培训目的而设计的。

智能交易系统有 75 个可配置参数。 这里是主要的 15 个参数:

Enable One-bar patterns - 允许使用单根蜡烛条形态;

- 允许使用单根蜡烛条形态; Enable Two-bar patterns - 允许使用两根蜡烛条形态;

- 允许使用两根蜡烛条形态; Enable Three-bar patterns - 允许使用三根蜡烛条形态;

- 允许使用三根蜡烛条形态; Maximum of pips distance between equal prices - 两个相比较价格之间的最大距离 (*);

- 两个相比较价格之间的最大距离 (*); Draw Pattern and Descriptions - 在图表上显示形态及其描述;

- 在图表上显示形态及其描述; Font size - 形态描述的字号;

- 形态描述的字号; Texts color - 形态描述的文本颜色;

- 形态描述的文本颜色; Font name - 形态描述的字体;

- 形态描述的字体; Experts magic number - EA 仓位的唯一标识符;

- EA 仓位的唯一标识符; Mode of opening positions - 开仓模式 (**);

- 开仓模式 (**); Lots - 开仓交易量;

- 开仓交易量; Stop loss in points - 以点数为单位的止损，如果为 0 则不使用;

- 以点数为单位的止损，如果为 0 则不使用; Take profit in points - 以点数为单位的止盈，如果为 0 则不使用;

- 以点数为单位的止盈，如果为 0 则不使用; Slippage of price - 开仓时允许的最大滑点;

- 开仓时允许的最大滑点; Multiplier spread for stops - 在计算停止订单的相应距离时应用的点差乘数 (***)。

其余的 60 个参数是形态和相应的开仓类型的开关。

* The accuracy of comparison in the pattern search - 如果它们之间的差值小于这个点数，则价格被认为是相等的。

** 以下六种模式可供选择: 任意持仓 总保留一笔持仓 (摆动) 仅一笔多头持仓 多笔多头持仓 仅一笔空头持仓 多笔空头持仓

*** 对于止损和止盈订单 (以及挂单)，放置此类订单的最小允许距离为 StopLevel。 即，止损和止盈 (以及挂单) 不能放在离这个价格距离更近的位置。 如果 StopLevel 为零, 它并非意味着它不存在，它只意味着 StopLevel 是浮动的。 在这种情况下，最小距离通常等于点差*，但有时甚至双倍点差也不够。 因此，为计算放置止损订单的最小距离，此参数允许指定一个点差的自定义乘数。

开仓模式: 总是一笔持仓，"外侧 (Outside)" 形态开空头。 其它设置实用默认值。