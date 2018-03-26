El indicador Balance of Power, desarrollado por Igor Livshin, intenta medir la relación entre la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. De esta manera, se evalúa su capacidad de empujar el precio hacia el nivel del extremo. Livshin presentó este indicador en la edición de la revista de agosto Stocks and Commodities Magazine del año 1991. Esta versión del indicador calcula el BOP (balance de las fuerzas) de la misma manera, tal como se describe en el artículo publicado originalmente.



Los valores resultantes crudos del BOP pueden se suavizados usando cualquier tipo de la MA.



BOP se oscila entre los valores -1 y +1.

Pero sus valores «crudos» pueden ser prácticamente inútiles en el trading. El ejemplo de este valor se puede observar si establece el período del suavizado <=1, como sigue:

Es prácticamente imposible usar este gráfico para tomar las decisiones comerciales. Es la razón principal porque el inventor de este indicador desde el principio ha añadido el suavizado de los resultados. Por defecto, se utiliza el período propuesto por Igor Livshin (14), pero como siempre, se puede experimentar. En cualquier caso, el valor suavizado conviene mejor para la toma de decisiones comerciales. El indicador Balance of Market Power, combinado con DSL (línea de señal discontinua), puede ser usado tanto en el trading tendencial, como en el modo del scalping.

