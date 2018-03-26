CodeBaseSecciones
Indicadores

Fractals Chaos Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Nueva forma de ver los fractales: en vez de visualizarlos de una manera habitual, este indicador demuestra los fractales en forma del oscilador y puede mostrar el «ritmo» del cambio del mercado.

