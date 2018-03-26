El indicador Pivot Money Flow muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.

Según su manera del cálculo,T3 parece mucho a EMA. Eso permite usarlo para ampliar las posibilidades del indicador EMA Levels. Pero se recomienda experimentar para encontrar una combinación apropiada del símbolo y timeframe.

El indicador Balance of Market Power, combinado con DSL (línea de señal discontinua), puede ser usado tanto en el trading tendencial, como en el modo del scalping.