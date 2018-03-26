Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractals Chaos Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1385
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Nueva forma de ver los fractales: en vez de visualizarlos de una manera habitual, este indicador demuestra los fractales en forma del oscilador y puede mostrar el «ritmo» del cambio del mercado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20068
Analizador de tendencias MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.PMF
El indicador Pivot Money Flow muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.
Según su manera del cálculo,T3 parece mucho a EMA. Eso permite usarlo para ampliar las posibilidades del indicador EMA Levels. Pero se recomienda experimentar para encontrar una combinación apropiada del símbolo y timeframe.Dsl - Balance of Market Power
El indicador Balance of Market Power, combinado con DSL (línea de señal discontinua), puede ser usado tanto en el trading tendencial, como en el modo del scalping.