El indicador PMF (Pivot Money Flow) muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.

Tiene dos parámetros personalizados:

Applied price - precio del cálculo;

- precio del cálculo; Cumulative - acumulación durante el cálculo.

Si la acumulación está desactivada, se muestra sólo la dirección actual de los flujos del dinero sin tomar en cuenta las acumulaciones anteriores.

Fig. 1. Acumulaciones se toman en cuenta

Fig. 2. Acumulaciones no se toman en cuenta