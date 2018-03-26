Mira cómo descargar robots gratis
PMF - indicador para MetaTrader 5
El indicador PMF (Pivot Money Flow) muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Applied price - precio del cálculo;
- Cumulative - acumulación durante el cálculo.
Si la acumulación está desactivada, se muestra sólo la dirección actual de los flujos del dinero sin tomar en cuenta las acumulaciones anteriores.
Fig. 1. Acumulaciones se toman en cuenta
Fig. 2. Acumulaciones no se toman en cuenta
