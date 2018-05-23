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换一种方式观察分形：本指标把分形显示为振荡指标而不是以通常方式显示分形，并且可以在市场有变化时显示出“节奏”。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20068
均势指标
均势指标是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，IEEE 浮点解码器
显示浮点数（例如 float, double 类型）中存储的真实数值，精度可以高到很多位小数。这有助于为其他 MQL 程序调试浮点数的真实数值。
T3 水平
T3 和 EMA 在计算方法上非常类似，并且适合用这种方法进行计算。作为 EMA 水平的扩展，它可能也是证明有用的，但是尽管如此，还是要进行一些实验，以在特定交易品种/时段组合中取得最佳的结果。Dsl - 市场均势
市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line，间断信号线)组合，在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。