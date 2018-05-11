The Pivot Money Flow指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。

T3は計算方法においてEMAと非常によく似ており、この計算方法に適しています。EMAレベルの延長として有用であることが判明するかもしれませんが、特定の銘柄/時間枠の組み合わせに対して最良の結果を得るためには、何らかの実験を行うことは忘れないでください。

DSL（Discontinued Signal Line）と組み合わせた「市場力の均衡」は、トレンドモードとスカルピングモードの両方に使用できます。