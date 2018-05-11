無料でロボットをダウンロードする方法を見る
フラクタルカオスオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはフラクタルを見る別の方法です。フラクタルを通常の方法で表示する代わりに、この指標はフラクタルをオシレータとして表示し、市場の変化の「リズム」を示すことができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20068
TAT（Trend Analyzer Tool、トレンド分析ツール）
MACD+SAR - トレンド分析ツールです。PMF
The Pivot Money Flow指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。
T3レベル
T3は計算方法においてEMAと非常によく似ており、この計算方法に適しています。EMAレベルの延長として有用であることが判明するかもしれませんが、特定の銘柄/時間枠の組み合わせに対して最良の結果を得るためには、何らかの実験を行うことは忘れないでください。Dsl - 市場力の均衡
DSL（Discontinued Signal Line）と組み合わせた「市場力の均衡」は、トレンドモードとスカルピングモードの両方に使用できます。