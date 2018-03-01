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Индикаторы

Fractals Chaos Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2550
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20068

Dsl - Balance of Market Power Dsl - Balance of Market Power

Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.

Balance of Power Balance of Power

Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.

T3 levels T3 levels

T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.