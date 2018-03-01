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Fractals Chaos Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20068
Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.Instantaneous Trend Line
Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.
Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.T3 levels
T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.