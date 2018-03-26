Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TAT (Trend Analyzer Tool) - indicador para MetaTrader 5
El indicador es idéntico al MACD estándar, pero en sus cálculos utiliza los datos del MACD y el SAR, lo que le permite mostrar con seguridad las señales en las zonas tendenciales. Al usar los niveles de sobrecompra/sobreventa, se puede captar las reversiones de la tendencia o los retrocesos. Ha demostrado buen funcionamiento en los timeframes mayores, de H4 y superiores.
Tiene diez parámetros personalizados:
- MACD Fast EMA period - período de la EMA MACD rápida;
- MACD Slow EMA period - período de la EMA MACD lenta;
- MACD Signal MA period - período de la línea de señal MACD;
- SAR step - parámetro step del SAR estándar;
- SAR max - parámetro max del SAR estándar;
- MACD multiplier - multiplicador MACD;
- SAR multiplier - multiplicador SAR;
- TAT Signal period - período de la línea de señal del indicador;
- TAT overbought - nivel de sobrecompra;
- TAT oversold - nivel de sobreventa.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20063
