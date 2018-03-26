CodeBaseSecciones
Indicadores

TAT (Trend Analyzer Tool) - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1191
(10)
TAT.mq5 (16.57 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador es idéntico al MACD estándar, pero en sus cálculos utiliza los datos del MACD y el SAR, lo que le permite mostrar con seguridad las señales en las zonas tendenciales. Al usar los niveles de sobrecompra/sobreventa, se puede captar las reversiones de la tendencia o los retrocesos. Ha demostrado buen funcionamiento en los timeframes mayores, de H4 y superiores.

Tiene diez parámetros personalizados:

  • MACD Fast EMA period - período de la EMA MACD rápida;
  • MACD Slow EMA period - período de la EMA MACD lenta;
  • MACD Signal MA period - período de la línea de señal MACD;
  • SAR step - parámetro step del SAR estándar;
  • SAR max - parámetro max del SAR estándar;
  • MACD multiplier - multiplicador MACD;
  • SAR multiplier - multiplicador SAR;
  • TAT Signal period - período de la línea de señal del indicador;
  • TAT overbought - nivel de sobrecompra;
  • TAT oversold - nivel de sobreventa.
El multiplicador MACD y multiplicador SAR determinan el grado con el que los valores de cada uno de estos dos indicadores influyen en el resultado final.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20063

PMF PMF

El indicador Pivot Money Flow muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Niveles dinámicos de sobrecompra/sobreventa.

Fractals Chaos Oscillator Fractals Chaos Oscillator

Nueva forma de ver los fractales: en vez de visualizarlos de una manera habitual, este indicador demuestra los fractales en forma del oscilador y puede mostrar el «ritmo» del cambio del mercado.

T3 levels T3 levels

Según su manera del cálculo,T3 parece mucho a EMA. Eso permite usarlo para ampliar las posibilidades del indicador EMA Levels. Pero se recomienda experimentar para encontrar una combinación apropiada del símbolo y timeframe.