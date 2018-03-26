El indicador es idéntico al MACD estándar, pero en sus cálculos utiliza los datos del MACD y el SAR, lo que le permite mostrar con seguridad las señales en las zonas tendenciales. Al usar los niveles de sobrecompra/sobreventa, se puede captar las reversiones de la tendencia o los retrocesos. Ha demostrado buen funcionamiento en los timeframes mayores, de H4 y superiores.

Tiene diez parámetros personalizados:

MACD Fast EMA period - período de la EMA MACD rápida;

- período de la EMA MACD rápida; MACD Slow EMA period - período de la EMA MACD lenta;

- período de la EMA MACD lenta; MACD Signal MA period - período de la línea de señal MACD;

- período de la línea de señal MACD; SAR step - parámetro step del SAR estándar;

- parámetro step del SAR estándar; SAR max - parámetro max del SAR estándar;

- parámetro max del SAR estándar; MACD multiplier - multiplicador MACD;

- multiplicador MACD; SAR multiplier - multiplicador SAR;

- multiplicador SAR; TAT Signal period - período de la línea de señal del indicador;

- período de la línea de señal del indicador; TAT overbought - nivel de sobrecompra;

- nivel de sobrecompra; TAT oversold - nivel de sobreventa.

El multiplicador MACD y multiplicador SAR determinan el grado con el que los valores de cada uno de estos dos indicadores influyen en el resultado final.