该指标与标准 MACD 类似，但使用 MACD 和 SAR 进行计算，令其能够在趋势区域生成可信的信号。 超买/超卖等级允许跟踪趋势反转或回滚。 该指标在 H1 和更高时间帧内表现出良好的结果。

它有十个输入参数:

MACD Fast EMA period - MACD 的快速 EMA 周期;

- MACD 的快速 EMA 周期; MACD Slow EMA period - MACD 的慢速 EMA 周期;

- MACD 的慢速 EMA 周期; MACD Signal MA period - MACD 的信号线周期;

- MACD 的信号线周期; SAR step - 标准 SAR 的步长参数;

- 标准 SAR 的步长参数; SAR max - 标准 SAR 的最大参数;

- 标准 SAR 的最大参数; MACD multiplier - MACD 乘数参数;

- MACD 乘数参数; SAR multiplier - SAR 乘数参数;

- SAR 乘数参数; TAT Signal period - 指标的信号线周期;

- 指标的信号线周期; TAT overbought - 超买等级;

- 超买等级; TAT oversold - 超卖等级。

MACD 乘数和 SAR 乘数定义了这些指标对最终计算的影响。