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该指标与标准 MACD 类似，但使用 MACD 和 SAR 进行计算，令其能够在趋势区域生成可信的信号。 超买/超卖等级允许跟踪趋势反转或回滚。 该指标在 H1 和更高时间帧内表现出良好的结果。
它有十个输入参数:
- MACD Fast EMA period - MACD 的快速 EMA 周期;
- MACD Slow EMA period - MACD 的慢速 EMA 周期;
- MACD Signal MA period - MACD 的信号线周期;
- SAR step - 标准 SAR 的步长参数;
- SAR max - 标准 SAR 的最大参数;
- MACD multiplier - MACD 乘数参数;
- SAR multiplier - SAR 乘数参数;
- TAT Signal period - 指标的信号线周期;
- TAT overbought - 超买等级;
- TAT oversold - 超卖等级。
MACD 乘数和 SAR 乘数定义了这些指标对最终计算的影响。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20063
PMF
中轴资金流指标显示资金流的方向和逆转。Overbought_Oversold
动态超买/超卖价位。
Patterns_EA
智能交易系统基于 30 种流行蜡烛条形态。开仓时间 2
智能交易系统在两个时间间隔内开仓。 交易在指定时间平仓。 尾随停止。