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Индикаторы

TAT (Trend Analyzer Tool) - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2158
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор, идентичный стандартному MACD, но в своих расчетах использует данные MACD и SAR, что позволяет ему уверенно показывать сигналы на трендовых участках. Используя уровни перекупленности/перепроданности, можно ловить развороты тренда или откаты. Хорошо себя зарекомендовал на старших таймфреймах - от H4 и выше.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • MACD Fast EMA period - период быстрой EMA MACD;
  • MACD Slow EMA period - период медленной EMA MACD;
  • MACD Signal MA period - период сигнальной линии MACD;
  • SAR step - параметр step стандартного SAR;
  • SAR max - параметр max стандартного SAR;
  • MACD multiplier - множитель MACD;
  • SAR multiplier - множитель SAR;
  • TAT Signal period - период сигнальной линии индикатора;
  • TAT overbought - уровень перекупленности;
  • TAT oversold - уровень перепроданности.
Множитель MACD и множитель SAR определяют, насколько значения каждого из этих двух индикаторов влияют на конечный расчет.

Custom_Pattern Custom_Pattern

Индикатор пользовательских паттернов.

Keep On Trading (KOT) Keep On Trading (KOT)

Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.

RSdynamic_line RSdynamic_line

Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

Bollinger Bands в виде осциллятора.