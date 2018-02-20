Индикатор, идентичный стандартному MACD, но в своих расчетах использует данные MACD и SAR, что позволяет ему уверенно показывать сигналы на трендовых участках. Используя уровни перекупленности/перепроданности, можно ловить развороты тренда или откаты. Хорошо себя зарекомендовал на старших таймфреймах - от H4 и выше.

Имеет десять настраиваемых параметров:

MACD Fast EMA period - период быстрой EMA MACD;

- период быстрой EMA MACD; MACD Slow EMA period - период медленной EMA MACD;

- период медленной EMA MACD; MACD Signal MA period - период сигнальной линии MACD;

- период сигнальной линии MACD; SAR step - параметр step стандартного SAR;

- параметр step стандартного SAR; SAR max - параметр max стандартного SAR;

- параметр max стандартного SAR; MACD multiplier - множитель MACD;

- множитель MACD; SAR multiplier - множитель SAR;

- множитель SAR; TAT Signal period - период сигнальной линии индикатора;

- период сигнальной линии индикатора; TAT overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; TAT oversold - уровень перепроданности.

Множитель MACD и множитель SAR определяют, насколько значения каждого из этих двух индикаторов влияют на конечный расчет.