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TAT (Trend Analyzer Tool) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, идентичный стандартному MACD, но в своих расчетах использует данные MACD и SAR, что позволяет ему уверенно показывать сигналы на трендовых участках. Используя уровни перекупленности/перепроданности, можно ловить развороты тренда или откаты. Хорошо себя зарекомендовал на старших таймфреймах - от H4 и выше.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- MACD Fast EMA period - период быстрой EMA MACD;
- MACD Slow EMA period - период медленной EMA MACD;
- MACD Signal MA period - период сигнальной линии MACD;
- SAR step - параметр step стандартного SAR;
- SAR max - параметр max стандартного SAR;
- MACD multiplier - множитель MACD;
- SAR multiplier - множитель SAR;
- TAT Signal period - период сигнальной линии индикатора;
- TAT overbought - уровень перекупленности;
- TAT oversold - уровень перепроданности.
Множитель MACD и множитель SAR определяют, насколько значения каждого из этих двух индикаторов влияют на конечный расчет.
Custom_Pattern
Индикатор пользовательских паттернов.Keep On Trading (KOT)
Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.
RSdynamic_line
Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.BB-Percentage-Decimal
Bollinger Bands в виде осциллятора.