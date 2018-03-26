Mira cómo descargar robots gratis
Overbought_Oversold - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja la media móvil respecto a ATR en una ventana separada, así como los niveles de sobrecompra/sobreventa.
Fórmula del cálculo:
Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100
donde:
- MA - media móvil de la diferencia de precios Close y Low para el período especificado;
- ATR - Average True Range con período especificado del cálculo.
Tiene cuatro parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Method - método del cálculo de МА;
- Overbought - nivel de sobrecompra;
- Oversold - nivel de sobreventa.
