ポケットに対して
インディケータ

TAT（Trend Analyzer Tool、トレンド分析ツール） - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
TAT.mq5 (16.57 KB)
この指標は標準のMACDに似ていますが、MACDとSARの両方を使用して計算されており、トレンド領域で確実なシグナルが生成されます。買われすぎ/売られ過ぎレべルではトレンド反転あるいはロールバックを追跡することができます。この指標は、H1以上のより長い時間枠で良好な結果を示しました。

入力パラメータは10あります。

  • MACD Fast EMA period - MACDの高速EMAの期間
  • MACD Slow EMA period - MACDの低速EMAの期間
  • MACD Signal MA period - MACDのシグナルラインの期間
  • SAR step - 標準SARのstepパラメータ
  • SAR max - 標準SARのmaxパラメータ
  • MACD multiplier - MACDのmultiplierパラメータ
  • SAR multiplier - SARのmultiplierパラメータ
  • TAT Signal period - 指標のシグナルラインの期間
  • TAT overbought - 買われ過ぎレベル
  • TAT oversold - 売られ過ぎレベル
MACD乗数とSAR乗数は、これらの指標が最終計算に与える影響を定義します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20063

PMF PMF

The Pivot Money Flow指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

動的買われ過ぎ/売られ過ぎレベルです。

フラクタルカオスオシレータ フラクタルカオスオシレータ

これはフラクタルを見る別の方法です。フラクタルを通常の方法で表示する代わりに、この指標はフラクタルをオシレータとして表示し、市場の変化の「リズム」を示すことができます。

T3レベル T3レベル

T3は計算方法においてEMAと非常によく似ており、この計算方法に適しています。EMAレベルの延長として有用であることが判明するかもしれませんが、特定の銘柄/時間枠の組み合わせに対して最良の結果を得るためには、何らかの実験を行うことは忘れないでください。