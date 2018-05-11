この指標は標準のMACDに似ていますが、MACDとSARの両方を使用して計算されており、トレンド領域で確実なシグナルが生成されます。買われすぎ/売られ過ぎレべルではトレンド反転あるいはロールバックを追跡することができます。この指標は、H1以上のより長い時間枠で良好な結果を示しました。

入力パラメータは10あります。

MACD Fast EMA period - MACDの高速EMAの期間

- MACDの高速EMAの期間 MACD Slow EMA period - MACDの低速EMAの期間

- MACDの低速EMAの期間 MACD Signal MA period - MACDのシグナルラインの期間

- MACDのシグナルラインの期間 SAR step - 標準SARのstepパラメータ

- 標準SARのstepパラメータ SAR max - 標準SARのmaxパラメータ

- 標準SARのmaxパラメータ MACD multiplier - MACDのmultiplierパラメータ

- MACDのmultiplierパラメータ SAR multiplier - SARのmultiplierパラメータ

- SARのmultiplierパラメータ TAT Signal period - 指標のシグナルラインの期間

- 指標のシグナルラインの期間 TAT overbought - 買われ過ぎレベル

- 買われ過ぎレベル TAT oversold - 売られ過ぎレベル

MACD乗数とSAR乗数は、これらの指標が最終計算に与える影響を定義します。