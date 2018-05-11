無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TAT（Trend Analyzer Tool、トレンド分析ツール） - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は標準のMACDに似ていますが、MACDとSARの両方を使用して計算されており、トレンド領域で確実なシグナルが生成されます。買われすぎ/売られ過ぎレべルではトレンド反転あるいはロールバックを追跡することができます。この指標は、H1以上のより長い時間枠で良好な結果を示しました。
入力パラメータは10あります。
- MACD Fast EMA period - MACDの高速EMAの期間
- MACD Slow EMA period - MACDの低速EMAの期間
- MACD Signal MA period - MACDのシグナルラインの期間
- SAR step - 標準SARのstepパラメータ
- SAR max - 標準SARのmaxパラメータ
- MACD multiplier - MACDのmultiplierパラメータ
- SAR multiplier - SARのmultiplierパラメータ
- TAT Signal period - 指標のシグナルラインの期間
- TAT overbought - 買われ過ぎレベル
- TAT oversold - 売られ過ぎレベル
MACD乗数とSAR乗数は、これらの指標が最終計算に与える影響を定義します。
PMF
The Pivot Money Flow指標では、マネーフローの方向と逆転が表示されます。Overbought_Oversold
動的買われ過ぎ/売られ過ぎレベルです。
フラクタルカオスオシレータ
これはフラクタルを見る別の方法です。フラクタルを通常の方法で表示する代わりに、この指標はフラクタルをオシレータとして表示し、市場の変化の「リズム」を示すことができます。T3レベル
T3は計算方法においてEMAと非常によく似ており、この計算方法に適しています。EMAレベルの延長として有用であることが判明するかもしれませんが、特定の銘柄/時間枠の組み合わせに対して最良の結果を得るためには、何らかの実験を行うことは忘れないでください。