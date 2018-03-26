Mira cómo descargar robots gratis
El indicador muestra los días de la semana, inicio del mes y del año a través de las líneas y etiquetas de texto en el gráfico de precios.
El indicador tiene treinta y un parámetro personalizado:
- Show days - mostrar días de la semana;
- Show months - mostrar meses;
- Show years - mostrar años;
- Name of Monday label - mostrar el nombre del lunes;
- ...
- Name of Sunday label - mostrar el nombre del domingo;
- Name of January label - mostrar el nombre del enero;
- ...
- Name of December label - mostrar el nombre del diciembre;
- Day line color - color de la línea del día de la semana;
- Day line width - grosor de la línea del día de la semana;
- Day label color - color de la etiqueta del día de la semana;
- Day label size - tamaño de la fuente de la etiqueta del día de la semana;
- Month line color - color de la línea del mes;
- Month line width - grosor de la línea del mes;
- Month label color - color de la etiqueta del mes;
- Month label size - tamaño de la fuente de la etiqueta del mes;
- Font name - nombre de la fuente de todas las etiquetas.
Custom_Pattern
Indicador de patrones personalizados.ChannelInd
El indicador muestra el canal del día anterior de trading en el gráfico.
Keep On Trading (KOT)
Indicador de ayuda. Apunta el tiempo del mantenimiento de posiciones abiertas.Overbought_Oversold
Niveles dinámicos de sobrecompra/sobreventa.