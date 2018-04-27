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Overbought_Oversold - MetaTrader 5脚本

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指标在一个单独的窗口中相对于 ATR 和超买/超卖等级绘制一条移动平均线。

计算公式:

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

其中:

  • MA - 所选周期内收盘价与最低价之间差价的移动平均线;
  • ATR - 指定的计算周期内的平均真实范围。

它有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - MA 计算方法;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20061

继续交易 (Keep On Trading - KOT) 继续交易 (Keep On Trading - KOT)

一款助理指标。 它显示持仓的时间。

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指标在价格图表上显示周内中的日线信息。

PMF PMF

中轴资金流指标显示资金流的方向和逆转。

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