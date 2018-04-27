指标在一个单独的窗口中相对于 ATR 和超买/超卖等级绘制一条移动平均线。

计算公式:

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

其中:

MA - 所选周期内收盘价与最低价之间差价的移动平均线;

ATR - 指定的计算周期内的平均真实范围。

它有四个输入参数: