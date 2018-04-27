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指标在一个单独的窗口中相对于 ATR 和超买/超卖等级绘制一条移动平均线。
计算公式:
Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100
其中:
- MA - 所选周期内收盘价与最低价之间差价的移动平均线;
- ATR - 指定的计算周期内的平均真实范围。
它有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - MA 计算方法;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20061
继续交易 (Keep On Trading - KOT)
一款助理指标。 它显示持仓的时间。DayOfWeekLabels
指标在价格图表上显示周内中的日线信息。
PMF
中轴资金流指标显示资金流的方向和逆转。TAT (趋势分析工具)
MACD+SAR - 趋势分析工具。