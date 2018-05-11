コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Overbought_Oversold - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、ATRと買われ過ぎ/売られ過ぎレベルに対する相対移動平均が別ウィンドウで示されます。

計算式は下の通りです。

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

ここで

  • MA - 選択した期間の終値と安値の差の移動平均
  • ATR - 指定された計算期間を持つAverage True Range

4つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Method - MA計算期間
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20061

