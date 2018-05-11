この指標では、ATRと買われ過ぎ/売られ過ぎレベルに対する相対移動平均が別ウィンドウで示されます。

計算式は下の通りです。

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

ここで

MA - 選択した期間の終値と安値の差の移動平均

ATR - 指定された計算期間を持つAverage True Range

4つの入力パラメータがあります。