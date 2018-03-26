Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Keep On Trading (KOT) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 848
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador KOT (Keep On Trading) apunta el tiempo del mantenimiento de posiciones abiertas. Por ejemplo, si la posición está abierta para la compra y el indicador traza la línea debajo del precio, se puede mantener la posición. En cuanto la línea empiece a desaparecer, se puede desplazar el Stop según el trailing habitual, o al precio de la apertura de la vela anterior, o al precio de la linea del indicador. Si la línea del indicador empieza a dibujarse por encima del precio en caso de la compra abierta, seguramente merece la pena cerrar esta posición. Para las ventas, ocurre todo lo contrario.
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- ATR period - período ATR para calcular el indicador;
- MA period - período de la MA para calcular el indicador;
- MA Method - método del cálculo de МА;
- Multiplier - multiplicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20060
El indicador muestra los días de la semana en el gráfico de precios.Custom_Pattern
Indicador de patrones personalizados.
Niveles dinámicos de sobrecompra/sobreventa.PMF
El indicador Pivot Money Flow muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.