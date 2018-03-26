CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Keep On Trading (KOT) - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
848
Ranking:
(12)
Publicado:
KOT.mq5 (10.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador KOT (Keep On Trading) apunta el tiempo del mantenimiento de posiciones abiertas. Por ejemplo, si la posición está abierta para la compra y el indicador traza la línea debajo del precio, se puede mantener la posición. En cuanto la línea empiece a desaparecer, se puede desplazar el Stop según el trailing habitual, o al precio de la apertura de la vela anterior, o al precio de la linea del indicador. Si la línea del indicador empieza a dibujarse por encima del precio en caso de la compra abierta, seguramente merece la pena cerrar esta posición. Para las ventas, ocurre todo lo contrario.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

  • ATR period - período ATR para calcular el indicador;
  • MA period - período de la MA para calcular el indicador;
  • MA Method - método del cálculo de МА;
  • Multiplier - multiplicador.
El multiplicador establece la distancia de la línea desde el precio. Resulta útil si el Stop de la posición se arrastra por la línea del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20060

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

El indicador muestra los días de la semana en el gráfico de precios.

Custom_Pattern Custom_Pattern

Indicador de patrones personalizados.

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

Niveles dinámicos de sobrecompra/sobreventa.

PMF PMF

El indicador Pivot Money Flow muestra la dirección y el giro de los flujos de dinero.