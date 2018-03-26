El indicador KOT (Keep On Trading) apunta el tiempo del mantenimiento de posiciones abiertas. Por ejemplo, si la posición está abierta para la compra y el indicador traza la línea debajo del precio, se puede mantener la posición. En cuanto la línea empiece a desaparecer, se puede desplazar el Stop según el trailing habitual, o al precio de la apertura de la vela anterior, o al precio de la linea del indicador. Si la línea del indicador empieza a dibujarse por encima del precio en caso de la compra abierta, seguramente merece la pena cerrar esta posición. Para las ventas, ocurre todo lo contrario.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

- período ATR para calcular el indicador; MA period - período de la MA para calcular el indicador;

- método del cálculo de МА; Multiplier - multiplicador.

El multiplicador establece la distancia de la línea desde el precio. Resulta útil si el Stop de la posición se arrastra por la línea del indicador.