Индикатор рисует в отдельном окне скользящую среднюю относительно ATR, а также уровни перекупленности/перепроданности.

Формула расчета:

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

где:

MA - скользящая средняя разницы цен Close и Low за заданный период;

ATR - Average True Range с заданным периодом расчета.

Имеет четыре настраиваемых параметра: