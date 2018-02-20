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Overbought_Oversold - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует в отдельном окне скользящую среднюю относительно ATR, а также уровни перекупленности/перепроданности.
Формула расчета:
Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100
где:
- MA - скользящая средняя разницы цен Close и Low за заданный период;
- ATR - Average True Range с заданным периодом расчета.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета MA;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
ChannelInd
Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.ATRR
ATR Ratio - отношение двух ATR.