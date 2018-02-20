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Индикаторы

Overbought_Oversold - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2339
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор рисует в отдельном окне скользящую среднюю относительно ATR, а также уровни перекупленности/перепроданности.

Формула расчета:

Overbought_Oversold = (MA/ATR)*100

где:

  • MA - скользящая средняя разницы цен Close и Low за заданный период;
  • ATR - Average True Range с заданным периодом расчета.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета MA;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

SimpleZZ SimpleZZ

Простой зигзаг с настройкой только шага.

SerialMA SerialMA

Динамическая скользящая средняя.

ChannelInd ChannelInd

Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.

ATRR ATRR

ATR Ratio - отношение двух ATR.