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Индикаторы

DayOfWeekLabels - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2935
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор отображает наименования дней недели, начала месяца и года линиями и текстовыми метками на графике цены.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

  • Show days - отображать дни недели;
  • Show months - отображать месяцы;
  • Show years - отображать года;
  • Name of Monday label - отображаемое наименование понедельника;
  • ...
  • Name of Sunday label - отображаемое наименование воскресения;
  • Name of January label - отображаемое наименование января;
  • ...
  • Name of December label - отображаемое наименование декабря;
  • Day line color - цвет линии дня недели;
  • Day line width - толщина линии дня недели;
  • Day label color - цвет метки дня недели;
  • Day label size - размер шрифта метки дня недели;
  • Month line color - цвет линии месяца;
  • Month line width - толщина линии месяца;
  • Month label color - цвет метки месяца;
  • Month label size - размер шрифта метки месяца;
  • Font name - наименование шрифта всех меток.

PMF PMF

Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор по Элдеру "Safe Zone".

Keep On Trading (KOT) Keep On Trading (KOT)

Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.

Custom_Pattern Custom_Pattern

Индикатор пользовательских паттернов.