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DayOfWeekLabels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает наименования дней недели, начала месяца и года линиями и текстовыми метками на графике цены.
Имеет тридцать один настраиваемый параметр:
- Show days - отображать дни недели;
- Show months - отображать месяцы;
- Show years - отображать года;
- Name of Monday label - отображаемое наименование понедельника;
- ...
- Name of Sunday label - отображаемое наименование воскресения;
- Name of January label - отображаемое наименование января;
- ...
- Name of December label - отображаемое наименование декабря;
- Day line color - цвет линии дня недели;
- Day line width - толщина линии дня недели;
- Day label color - цвет метки дня недели;
- Day label size - размер шрифта метки дня недели;
- Month line color - цвет линии месяца;
- Month line width - толщина линии месяца;
- Month label color - цвет метки месяца;
- Month label size - размер шрифта метки месяца;
- Font name - наименование шрифта всех меток.
PMF
Индикатор Pivot Money Flow отображает направление и разворот денежных потоков.Elders Safe Zone
Индикатор по Элдеру "Safe Zone".
Keep On Trading (KOT)
Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.Custom_Pattern
Индикатор пользовательских паттернов.