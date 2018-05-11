コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DayOfWeekLabels - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標には、曜日の名前だけでなく、チャートの行とテキストラベルとして各月と年の始まりが表示されます。

指標には31の入力パラメータがあります。

  • Show days - 曜日を表示する
  • Show months - チャートに月名を表示する
  • Show years - チャートに年を表示する
  • Name of Monday label - 「月曜」の表示ラベル
  • ...
  • Name of Sunday label - 「日曜」の表示ラベル
  • Name of January label - 「1月」の表示ラベル
  • ...
  • Name of December label - 「12月」の表示ラベル
  • Day line color - 曜日の線の色
  • Day line width - 曜日の線の幅
  • Day label color - 曜日のラベルの色
  • Day label size - 曜日のラベルのフォントサイズ
  • Month line color - 月の線の色
  • Month line width - 月の線の幅
  • Month label color - 月のラベルの色
  • Month label size - 月のラベルのフォントサイズ
  • Font name - すべてのラベルのフォント名

