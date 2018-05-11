無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DayOfWeekLabels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1147
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標には、曜日の名前だけでなく、チャートの行とテキストラベルとして各月と年の始まりが表示されます。
指標には31の入力パラメータがあります。
- Show days - 曜日を表示する
- Show months - チャートに月名を表示する
- Show years - チャートに年を表示する
- Name of Monday label - 「月曜」の表示ラベル
- ...
- Name of Sunday label - 「日曜」の表示ラベル
- Name of January label - 「1月」の表示ラベル
- ...
- Name of December label - 「12月」の表示ラベル
- Day line color - 曜日の線の色
- Day line width - 曜日の線の幅
- Day label color - 曜日のラベルの色
- Day label size - 曜日のラベルのフォントサイズ
- Month line color - 月の線の色
- Month line width - 月の線の幅
- Month label color - 月のラベルの色
- Month label size - 月のラベルのフォントサイズ
- Font name - すべてのラベルのフォント名
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20059
Custom_Pattern
カスタムパタ－ンの指標です。ChannelInd
この指標では前回の取引日のチャネルがチャートに表示されます。
Keep On Trading (KOT)
補助的指標です。ポジションを保持する時間が表示されます。Overbought_Oversold
動的買われ過ぎ/売られ過ぎレベルです。