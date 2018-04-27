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该指标在图表上以分隔线和文本标签显示周内的星期名称，以及每月和每年的开始。
该指标有 31 个输入参数:
- Show days - 显示周内的星期;
- Show months - 在图表上显示月份;
- Show years - 在图表上显示年份;
- Name of Monday label - 周一的显示文本;
- ...
- Name of Sunday label - 周日的显示文本;
- Name of January label - 一月份的显示文本;
- ...
- Name of December label - 十二月份的显示文本;
- Day line color - 周内星期的分隔线颜色;
- Day line width - 周内星期的分隔线宽度;
- Day label color - 周内星期的标签颜色;
- Day label size - 周内星期的标签文本字号;
- Month line color - 月分隔线颜色;
- Month line width - 月分隔线宽度;
- Month label color - 月标签颜色;
- Month label size - 月标签字号;
- Font name - 所有标签的字体。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20059
Custom_Pattern
自定义形态的指标。ChannelInd
指标在图表上显示前一个交易日的通道。
继续交易 (Keep On Trading - KOT)
一款助理指标。 它显示持仓的时间。Overbought_Oversold
动态超买/超卖价位。