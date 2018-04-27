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DayOfWeekLabels - MetaTrader 5脚本

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该指标在图表上以分隔线和文本标签显示周内的星期名称，以及每月和每年的开始。

该指标有 31 个输入参数:

  • Show days - 显示周内的星期;
  • Show months - 在图表上显示月份;
  • Show years - 在图表上显示年份;
  • Name of Monday label - 周一的显示文本;
  • ...
  • Name of Sunday label - 周日的显示文本;
  • Name of January label - 一月份的显示文本;
  • ...
  • Name of December label - 十二月份的显示文本;
  • Day line color - 周内星期的分隔线颜色;
  • Day line width - 周内星期的分隔线宽度;
  • Day label color - 周内星期的标签颜色;
  • Day label size - 周内星期的标签文本字号;
  • Month line color - 月分隔线颜色;
  • Month line width - 月分隔线宽度;
  • Month label color - 月标签颜色;
  • Month label size - 月标签字号;
  • Font name - 所有标签的字体。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20059

Custom_Pattern Custom_Pattern

自定义形态的指标。

ChannelInd ChannelInd

指标在图表上显示前一个交易日的通道。

继续交易 (Keep On Trading - KOT) 继续交易 (Keep On Trading - KOT)

一款助理指标。 它显示持仓的时间。

Overbought_Oversold Overbought_Oversold

动态超买/超卖价位。