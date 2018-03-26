CodeBaseSecciones
ChannelInd - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
ChannelInd.mq5 (16.21 KB) ver
El indicador muestra el canal del día anterior de trading en el gráfico. Permite especificar la hora del inicio y la hora del fin del día de trading. Los canales se muestran en colores diferentes dependiendo de que si el tamaño del canal del día anterior es más grande o más pequeño que el tamaño del canal del día anterior.

El canal no será dibujado hasta que llegue el momento del cierre del día actual. De esta manera, en la sesión actual se puede orientase al canal mostrado del día anterior (ruptura o rebote de sus niveles).

El indicador puede mostrar los canales sólo en los gráficos con timeframe no más de H1 (inclusive).

El indicador tiene seis parámetros personalizados:

  • Begin trade day hour - hora del inicio del día de trading;
  • End trade day hour - hora del fin del día de trading;
  • Draw channels size - dibujar o no las etiquetas con el tamaño del canal del día anterior;
  • Labels size - tamaño de la fuente de las etiquetas;
  • Labels color - color de las etiquetas;
  • Font name - nombre de la fuente de las etiquetas.

Fig. 1 Canal en el gráfico H1

Fig. 2 Canal en el gráfico M30

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20057

