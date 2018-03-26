El indicador busca y visualiza los patrones personalizados en el gráfico, que han sido especificados en los ajustes. El patrón debe establecerse como el código de texto donde:

U - vela alcista;

D - vela bajista;

N - vela de cualquier tipo.

Por ejemplo: Si escribimos "UUD" en los ajustes, el indicador encontrará y mostrará todas las secuencias encontradas de las velas «Alcista- Alcista-Bajista»;

Si escribimos «UND» en los ajustes, el indicador encontrará y mostrará todas las secuencias encontradas de las velas «Alcista- cualquiera-Bajista»; Para establecer los patrones, se puede usar sólo los símbolos U, D y N o u, d y n.

El indicador permite mostrar tanto los patrones establecidos, como los de espejo (inversos).

Tiene dos parámetros personalizados:

Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - patrón-secuencia de las velas;

- patrón-secuencia de las velas; Show reverse pattern - mostrar los patrones inversos (los de espejo).

Fig. 1 Patrón "UND" (Alcista-cualquiera-Bajista).

Fig. 2 Patrón "UUD" (Alcista-Alcista-Bajista).

Fig. 3 Patrón "UUD" (Alcista-Alcista-Bajista) con visualización de patrones inversos.