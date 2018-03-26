Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador busca y visualiza los patrones personalizados en el gráfico, que han sido especificados en los ajustes. El patrón debe establecerse como el código de texto donde:
- U - vela alcista;
- D - vela bajista;
- N - vela de cualquier tipo.
Por ejemplo:
- Si escribimos "UUD" en los ajustes, el indicador encontrará y mostrará todas las secuencias encontradas de las velas «Alcista- Alcista-Bajista»;
- Si escribimos «UND» en los ajustes, el indicador encontrará y mostrará todas las secuencias encontradas de las velas «Alcista- cualquiera-Bajista»;
Para establecer los patrones, se puede usar sólo los símbolos U, D y N o u, d y n.
El indicador permite mostrar tanto los patrones establecidos, como los de espejo (inversos).
Tiene dos parámetros personalizados:
- Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - patrón-secuencia de las velas;
- Show reverse pattern - mostrar los patrones inversos (los de espejo).
Fig. 1 Patrón "UND" (Alcista-cualquiera-Bajista).
Fig. 2 Patrón "UUD" (Alcista-Alcista-Bajista).
Fig. 3 Patrón "UUD" (Alcista-Alcista-Bajista) con visualización de patrones inversos.
