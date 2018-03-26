CodeBaseSecciones
ATRR - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
ATRR.mq5
El indicador muestra la relación de dos ATR con períodos diferentes.

Se calcula según la siguiente fórmula:

ATRR = (ATR1/ATR2)*100

Tiene dos parámetros personalizados:

  • ATR1 Period - período del cálculo de ATR1;
  • ATR2 Period - período del cálculo de ATR2.

Fig. 1 ATRR con períodos 10 y 20

Fig. 2 ATRR con períodos 10 y 20 y ATR estándar con período 20

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20056

