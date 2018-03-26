Mira cómo descargar robots gratis
ATRR - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra la relación de dos ATR con períodos diferentes.
Se calcula según la siguiente fórmula:
ATRR = (ATR1/ATR2)*100
Tiene dos parámetros personalizados:
- ATR1 Period - período del cálculo de ATR1;
- ATR2 Period - período del cálculo de ATR2.
Fig. 1 ATRR con períodos 10 y 20
Fig. 2 ATRR con períodos 10 y 20 y ATR estándar con período 20
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20056
