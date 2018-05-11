無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Custom_Pattern - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、設定で指定されたカスタムパターンが検索され、チャートに表示されます。パターンはテキストコードとして設定する必要があります。
- U - 強気ローソク足
- D - 弱気ローソク足
- N - 任意の種類のローソク足
例:
- 指標設定に"UUD"と書かれた場合、指標によってすべての「強気 - 強気 - 弱気」ローソク足パターンが検索され表示されます。
- I指標設定に"UND"と書かれた場合、指標によってすべての「強気 - 任意 - 弱気」ローソク足パターンが検索され表示されます。
パターンはU、D、Nまたはu、d、nを使用してのみ指定できます。
この指標では、指定されたパターンとミラーマップされた（逆の）パターンを表示できます。
パラメータは2つです。
- Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - ローソク足の列としてのパターン
- Show reverse pattern - 反対のパターンを表示するかどうか
図1 "UND"（強気 - 任意 - 弱気）パターン
図2 "UUD"（強気 - 強気 - 弱気）パターン
図3 "UUD"（強気 - 強気 - 弱気）パターン、逆のパターンも表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20058
