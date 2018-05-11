コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Custom_Pattern - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標では、設定で指定されたカスタムパターンが検索され、チャートに表示されます。パターンはテキストコードとして設定する必要があります。

  • U - 強気ローソク足
  • D - 弱気ローソク足
  • N - 任意の種類のローソク足

例:

  • 指標設定に"UUD"と書かれた場合、指標によってすべての「強気 - 強気 - 弱気」ローソク足パターンが検索され表示されます。
  • I指標設定に"UND"と書かれた場合、指標によってすべての「強気 - 任意 - 弱気」ローソク足パターンが検索され表示されます。

パターンはUDNまたはudnを使用してのみ指定できます。

この指標では、指定されたパターンとミラーマップされた（逆の）パターンを表示できます。

パラメータは2つです。

  • Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - ローソク足の列としてのパターン
  • Show reverse pattern - 反対のパターンを表示するかどうか

図1　"UND"（強気 - 任意 - 弱気）パターン

図2　"UUD"（強気 - 強気 - 弱気）パターン

図3　"UUD"（強気 - 強気 - 弱気）パターン、逆のパターンも表示

