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该指标将搜索设置中指定的自定义形态，并将其显示在图表上。 该形态必须设置为一个文本代码，其中:
- U 是看涨蜡烛条
- D 是看跌蜡烛条
- N 是任意类型的蜡烛条
例如:
- 如果您在指标设置中写入 "UUD"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-看涨-看跌" 蜡烛条形态;
- 如果您在指标设置中写入 "UND"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-任意-看跌" 蜡烛条形态;
形态只能使用字符指定 U, D 和 N 或 u, d 和 n。
指标可以显示指定的形态以及镜像 (反向) 形态。
它有两个参数:
- Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - 蜡烛条序列的形态;
- Show reverse pattern - 是否显示反转形态。
图例1 形态 "UND" (看涨-任意-看跌)。
图例2 形态 "UUD" (看涨-看涨-看跌)。
图例3 形态n "UUD" (看涨-看涨-看跌) 并启用反向形态显示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20058
ChannelInd
指标在图表上显示前一个交易日的通道。ATRR
ATR 比率显示两个 ATR 的比率。
DayOfWeekLabels
指标在价格图表上显示周内中的日线信息。继续交易 (Keep On Trading - KOT)
一款助理指标。 它显示持仓的时间。