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Custom_Pattern - MetaTrader 5脚本

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该指标将搜索设置中指定的自定义形态，并将其显示在图表上。 该形态必须设置为一个文本代码，其中:

  • U 是看涨蜡烛条
  • D 是看跌蜡烛条
  • N 是任意类型的蜡烛条

例如:

  • 如果您在指标设置中写入 "UUD"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-看涨-看跌" 蜡烛条形态;
  • 如果您在指标设置中写入 "UND"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-任意-看跌" 蜡烛条形态;

形态只能使用字符指定 U, DNu, dn

指标可以显示指定的形态以及镜像 (反向) 形态。

它有两个参数:

  • Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - 蜡烛条序列的形态;
  • Show reverse pattern - 是否显示反转形态。

图例1 形态 "UND" (看涨-任意-看跌)。

图例2 形态 "UUD" (看涨-看涨-看跌)。

图例3 形态n "UUD" (看涨-看涨-看跌) 并启用反向形态显示。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20058

ChannelInd ChannelInd

指标在图表上显示前一个交易日的通道。

ATRR ATRR

ATR 比率显示两个 ATR 的比率。

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

指标在价格图表上显示周内中的日线信息。

继续交易 (Keep On Trading - KOT) 继续交易 (Keep On Trading - KOT)

一款助理指标。 它显示持仓的时间。