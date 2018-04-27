该指标将搜索设置中指定的自定义形态，并将其显示在图表上。 该形态必须设置为一个文本代码，其中:

U 是看涨蜡烛条

D 是看跌蜡烛条

N 是任意类型的蜡烛条

例如: 如果您在指标设置中写入 "UUD"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-看涨-看跌" 蜡烛条形态;

如果您在指标设置中写入 "UND"，指标将查找并显示所有发现的 "看涨-任意-看跌" 蜡烛条形态; 形态只能使用字符指定 U, D 和 N 或 u, d 和 n。

指标可以显示指定的形态以及镜像 (反向) 形态。

它有两个参数:

Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - 蜡烛条序列的形态;

- 蜡烛条序列的形态; Show reverse pattern - 是否显示反转形态。

图例1 形态 "UND" (看涨-任意-看跌)。

图例2 形态 "UUD" (看涨-看涨-看跌)。

图例3 形态n "UUD" (看涨-看涨-看跌) 并启用反向形态显示。