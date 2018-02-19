Индикатор ищет и отображает на графике пользовательские паттерны, заданные в настройках. Паттерн должен задаваться как текстовый код, в котором:

U - бычья свеча;

D - медвежья свеча;

N - свеча любого типа.

Например: Если написать в настройках "UUD", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-Бычья-Медвежья";

Если написать в настройках "UND", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-любая-Медвежья". Паттерны можно задавать только символами U, D и N или u, d и n.

Индикатор позволяет отображать как заданные паттерны, так и зеркально-отображенные (обратные).

Имеет два настраиваемых параметра:

Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - паттерн-последовательность свечей;

- паттерн-последовательность свечей; Show reverse pattern - показывать обратные (зеркально-отображенные) паттерны.

Рис.1 Паттерн "UND" (Бычья-любая-Медвежья).

Рис.2 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья).

Рис.3 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья) с отображением обратных паттернов.