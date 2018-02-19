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Индикаторы

Custom_Pattern - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3801
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор ищет и отображает на графике пользовательские паттерны, заданные в настройках. Паттерн должен задаваться как текстовый код, в котором:

  • U - бычья свеча;
  • D - медвежья свеча;
  • N - свеча любого типа.

Например:

  • Если написать в настройках "UUD", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-Бычья-Медвежья";
  • Если написать в настройках "UND", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-любая-Медвежья".

Паттерны можно задавать только символами U, D и N или u, d и n.

Индикатор позволяет отображать как заданные паттерны, так и зеркально-отображенные (обратные).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - паттерн-последовательность свечей;
  • Show reverse pattern - показывать обратные (зеркально-отображенные) паттерны.

Рис.1 Паттерн "UND" (Бычья-любая-Медвежья).

Рис.2 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья).

Рис.3 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья) с отображением обратных паттернов.

Keep On Trading (KOT) Keep On Trading (KOT)

Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.

DayOfWeekLabels DayOfWeekLabels

Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.

TAT (Trend Analyzer Tool) TAT (Trend Analyzer Tool)

Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.

RSdynamic_line RSdynamic_line

Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.