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Custom_Pattern - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ищет и отображает на графике пользовательские паттерны, заданные в настройках. Паттерн должен задаваться как текстовый код, в котором:
- U - бычья свеча;
- D - медвежья свеча;
- N - свеча любого типа.
Например:
- Если написать в настройках "UUD", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-Бычья-Медвежья";
- Если написать в настройках "UND", то индикатор найдет и отобразит все найденные последовательности свечей "Бычья-любая-Медвежья".
Паттерны можно задавать только символами U, D и N или u, d и n.
Индикатор позволяет отображать как заданные паттерны, так и зеркально-отображенные (обратные).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Pattern (U - up, N - nothing, D - down) - паттерн-последовательность свечей;
- Show reverse pattern - показывать обратные (зеркально-отображенные) паттерны.
Рис.1 Паттерн "UND" (Бычья-любая-Медвежья).
Рис.2 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья).
Рис.3 Паттерн "UUD" (Бычья-Бычья-Медвежья) с отображением обратных паттернов.
Keep On Trading (KOT)
Индикатор-помощник. Подсказывает время удержания открытых позиций.DayOfWeekLabels
Индикатор, отображающий дни недели на графике цены.
TAT (Trend Analyzer Tool)
Анализатор трендов MACD+SAR - Trend Analyzer Tool.RSdynamic_line
Индикатор динамических уровней поддержки/сопротивления.