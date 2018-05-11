無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NHNL_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1103
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
カスタム指標NHNL_Divergence（NHNL 指標に基づく）ではHLI指数線が別ウィンドウに描画され、見つかった発散は指標ウィンドウと価格チャートに表示されます。
NHNL_Divergenceの作動にNHNL指数は必要でありません。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - NHNL指標の高値および低値指数が計算される期間
- Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
- Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20052
SignalMAAboveBelow 2
移動平均指標シグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。NHNL
New High New Low指数の指標です。
RSdynamic_line
動的支持/抵抗レベるの指標です。SerialMA
動的移動平均です。