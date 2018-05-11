コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NHNL_Divergence - MetaTrader 5のためのインディケータ

カスタム指標NHNL_Divergence（NHNL 指標に基づく）ではHLI指数線が別ウィンドウに描画され、見つかった発散は指標ウィンドウと価格チャートに表示されます。

NHNL_Divergenceの作動にNHNL指数は必要でありません。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - NHNL指標の高値および低値指数が計算される期間
  • Bullish color - 強気シグナルの矢印と線の色
  • Bearish color - 弱気シグナルの矢印と線の色

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20052

