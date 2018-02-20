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NHNL_Divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Пользовательский индикатор NHNL_Divergence (на основе индикатора NHNL) рисует в отдельном окне линию индекса HL и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.
Для работы не требуется обязательного наличия индикатора NHNL.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета индексов High/Low индикатора NHNL;
- Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
- Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.
MultipleFractals
Индикатор множественных фракталов.Kalman bands
Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.