Индикатор множественных фракталов.

Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.