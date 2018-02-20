CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NHNL_Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3256
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пользовательский индикатор NHNL_Divergence (на основе индикатора NHNL) рисует в отдельном окне линию индекса HL и отображает на ней и на графике цены найденные дивергенции.

Для работы не требуется обязательного наличия индикатора NHNL.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета индексов High/Low индикатора NHNL;
  • Bullish color - цвет бычьих сигнальных стрелок и линий;
  • Bearish color - цвет медвежьих сигнальных стрелок и линий.

NHNL NHNL

Индикатор New High New Low Index.

ATRR ATRR

ATR Ratio - отношение двух ATR.

MultipleFractals MultipleFractals

Индикатор множественных фракталов.

Kalman bands Kalman bands

Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.