Indicadores

SerialMA - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
959
Ranking:
(10)
Publicado:
SerialMA.mq5 (9.21 KB) ver
Es una media móvil simple con un período variable (en aumento) del cálculo. El período se resetea para un nuevo cálculo en los puntos de intersección del precio y MA.

Este indicador no tiene parámetros ajustables.

En los puntos del inicio del nuevo cálculo del período de la MA, en el gráfico se colocan las etiquetas de señal.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20054

