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Индикаторы

NHNL - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2852
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор New High New Low Index отображает индексы значений High/Low символа.

Индексы рассчитываются как разница между количеством наибольших максимумов и количеством наименьших минимумов за заданный период.

Также, индикатор помимо индексов High и Low выводит их суммарное значение - индекс HL.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период, за который будут рассчитываться индексы High и Low.

ATRR ATRR

ATR Ratio - отношение двух ATR.

ChannelInd ChannelInd

Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

Индикатор дивергенций индексов High/Low.

MultipleFractals MultipleFractals

Индикатор множественных фракталов.