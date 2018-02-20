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NHNL - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор New High New Low Index отображает индексы значений High/Low символа.
Индексы рассчитываются как разница между количеством наибольших максимумов и количеством наименьших минимумов за заданный период.
Также, индикатор помимо индексов High и Low выводит их суммарное значение - индекс HL.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период, за который будут рассчитываться индексы High и Low.
ATRR
ATR Ratio - отношение двух ATR.ChannelInd
Индикатор отображает на графике канал прошлого торгового дня.
NHNL_Divergence
Индикатор дивергенций индексов High/Low.MultipleFractals
Индикатор множественных фракталов.