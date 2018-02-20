Индикатор New High New Low Index отображает индексы значений High/Low символа.

Индексы рассчитываются как разница между количеством наибольших максимумов и количеством наименьших минимумов за заданный период.

Также, индикатор помимо индексов High и Low выводит их суммарное значение - индекс HL.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр: