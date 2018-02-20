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MultipleFractals - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор позволяет искать на графике цены фракталы с разными размерностями и отображать их одновременно.
Ищет фракталы с размерностями от 1х1 до 10х10
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Min dimension of a fractal - отображаемая минимальная размерность фракталов;
- Max dimension of a fractal - отображаемая максимальная размерность фракталов;
- Use last bar - использовать ли для поиска текущий бар;
- Upper fractals color - цвет верхних фракталов;
- Lower fractals color - цвет нижних фракталов.
Найденные фракталы отображаются цифрами, соответствующими их размерностям.
Рис.1 Фракталы с размерностью 2х2
Рис.2 Фракталы с размерностью 3х3
Рис.3 Фракталы с размерностью 4х4
Рис.4 Фракталы с размерностью от 2х2 до 10х10
Индикатор дивергенций индексов High/Low.NHNL
Индикатор New High New Low Index.
Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.Nonlinear Kalman filter
Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.