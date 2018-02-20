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Индикаторы

MultipleFractals - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2995
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(10)
Опубликован:
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Индикатор позволяет искать на графике цены фракталы с разными размерностями и отображать их одновременно.

Ищет фракталы с размерностями от 1х1 до 10х10

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Min dimension of a fractal - отображаемая минимальная размерность фракталов;
  • Max dimension of a fractal - отображаемая максимальная размерность фракталов;
  • Use last bar - использовать ли для поиска текущий бар;
  • Upper fractals color - цвет верхних фракталов;
  • Lower fractals color - цвет нижних фракталов.
Следует учитывать, что при выборе "Yes" в настройке Use last bar найденный крайний правый фрактал может быть отменен при изменении конфигурации правой стороны фрактальной свечной формации.

Найденные фракталы отображаются цифрами, соответствующими их размерностям.

Рис.1 Фракталы с размерностью 2х2

Рис.2 Фракталы с размерностью 3х3

Рис.3 Фракталы с размерностью 4х4

Рис.4 Фракталы с размерностью от 2х2 до 10х10

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

Индикатор дивергенций индексов High/Low.

NHNL NHNL

Индикатор New High New Low Index.

Kalman bands Kalman bands

Переработанный индикатор Kalman Bands, первоначально созданный Игорем Дуркиным. Значения те же, что и в версии для MetaTrader 4, но здесь для облегчения работы с индикатором дополнительно используются возможности, которых не было в предыдущей версии платформы.

Nonlinear Kalman filter Nonlinear Kalman filter

Нелинейный фильтр Калмана — один из индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.