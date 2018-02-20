Индикатор позволяет искать на графике цены фракталы с разными размерностями и отображать их одновременно.

Ищет фракталы с размерностями от 1х1 до 10х10

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

Min dimension of a fractal - отображаемая минимальная размерность фракталов;

- отображаемая минимальная размерность фракталов; Max dimension of a fractal - отображаемая максимальная размерность фракталов;

- отображаемая максимальная размерность фракталов; Use last bar - использовать ли для поиска текущий бар;

- использовать ли для поиска текущий бар; Upper fractals color - цвет верхних фракталов;

- цвет верхних фракталов; Lower fractals color - цвет нижних фракталов.

Следует учитывать, что при выборе "Yes" в настройке Use last bar найденный крайний правый фрактал может быть отменен при изменении конфигурации правой стороны фрактальной свечной формации.

Найденные фракталы отображаются цифрами, соответствующими их размерностям.

Рис.1 Фракталы с размерностью 2х2

Рис.2 Фракталы с размерностью 3х3

Рис.3 Фракталы с размерностью 4х4

Рис.4 Фракталы с размерностью от 2х2 до 10х10