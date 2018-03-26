Combinación de dos indicadores de Bill Williams: Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator.

El indicador Balance of Power, desarrollado por Igor Livshin, intenta medir la relación entre la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. De esta manera, se evalúa su capacidad de empujar el precio hacia el nivel del extremo. Livshin presentó este indicador en la edición de la revista de agosto Stocks and Commodities Magazine del año 1991. Esta versión del indicador calcula el BOP (balance de las fuerzas) de la misma manera, tal como se describe en el artículo publicado originalmente.