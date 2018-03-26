Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BB-Percentage-Decimal - indicador para MetaTrader 5
El indicador visualiza Bollinger Bands en una ventana separada en forma del oscilador.
Tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período;
- Bands Deviation - desviación;
- Applied price - precio del cálculo.
Combinación de dos indicadores de Bill Williams: Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator.Balance of Power
El indicador Balance of Power, desarrollado por Igor Livshin, intenta medir la relación entre la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. De esta manera, se evalúa su capacidad de empujar el precio hacia el nivel del extremo. Livshin presentó este indicador en la edición de la revista de agosto Stocks and Commodities Magazine del año 1991. Esta versión del indicador calcula el BOP (balance de las fuerzas) de la misma manera, tal como se describe en el artículo publicado originalmente.
El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico del indicador personalizado CCI.MultipleFractals
Indicador de fractales múltiples.