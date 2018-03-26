CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI_Divergence - indicador para MetaTrader 5

El indicador personalizado CCI_Divergence dibuja la línea del indicador CCI en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.

El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo de CCI;
  • Applied price - precio del cálculo;
  • Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
  • Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.

