CCI_Divergence - indicador para MetaTrader 5
El indicador personalizado CCI_Divergence dibuja la línea del indicador CCI en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo de CCI;
- Applied price - precio del cálculo;
- Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
- Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.
