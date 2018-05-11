無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標をを使用すると、異なる次元の価格チャートフラクタルを検索し、同時に表示することができます。
1х1次元から10х10次元を持つフラクタルが検索されます。
指標には5つの入力パラメータがあります。
- Min dimension of a fractal - 表示するフラクタルの最小次元
- Max dimension of a fractal - 表示するフラクタルの最大次元
- Use last bar - 現在のバーを検索に使用するかどうか
- Upper fractals color - 上位フラクタルの色
- Lower fractals color - 下位フラクタルの色
Use last barで"Yes"を選択すると、フラクタルローソク足の右側の構成が変更された場合に最も右にあるフラクタルが取り消されるので、注意してください。
見つかったフラクタルは、次元に対応する数字で表示されます。
図1 次元2х2のフラクタル
図2 次元3x3のフラクタル
図3 次元4x4のフラクタル
図4 次元2x2 - 10x10のフラクタル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20048
