指标允许在价格图上查找具有不同维度的分形并同时显示它们。

它搜索维度从 1х1 到 10х10 的分形

该指标有五个输入参数:

Min dimension of a fractal - 显示分形的最小维度;

- 显示分形的最小维度; Max dimension of a fractal - 显示分形的最大维度;

- 显示分形的最大维度; Use last bar - 是否使用当前柱线进行搜索;

- 是否使用当前柱线进行搜索; Upper fractals color - 上位分形的颜色;

- 上位分形的颜色; Lower fractals color - 下位分形的颜色。

请注意，如果您在 Use last bar 中选择 "Yes"，则如果分形蜡烛条形状右侧的配置发生变化，则可以取消找到的最右侧的分形。

找到的分形以数字显示，这与它们的维度相对应。

图例1 维数为 2х2 的分形

图例2 尺寸为 3x3 的分形

图例3 尺寸为 4x4 的分形

图例4 分形维度从 2x2 至 10x10