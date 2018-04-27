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指标允许在价格图上查找具有不同维度的分形并同时显示它们。
它搜索维度从 1х1 到 10х10 的分形
该指标有五个输入参数:
- Min dimension of a fractal - 显示分形的最小维度;
- Max dimension of a fractal - 显示分形的最大维度;
- Use last bar - 是否使用当前柱线进行搜索;
- Upper fractals color - 上位分形的颜色;
- Lower fractals color - 下位分形的颜色。
请注意，如果您在 Use last bar 中选择 "Yes"，则如果分形蜡烛条形状右侧的配置发生变化，则可以取消找到的最右侧的分形。
找到的分形以数字显示，这与它们的维度相对应。
图例1 维数为 2х2 的分形
图例2 尺寸为 3x3 的分形
图例3 尺寸为 4x4 的分形
图例4 分形维度从 2x2 至 10x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20048
CCI_Divergence
指标搜索背离并将其显示在自定义 CCI 指标的图表上。BB-Percentage-Decimal
振荡器形式的布林带。
NHNL
新高新低指数指标。SignalMAAboveBelow 2
基于移动平均指标信号模块的交易信号模块。