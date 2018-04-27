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BB-Percentage-Decimal - MetaTrader 5脚本
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指标在一个单独的窗口中以振荡器的形式绘制布林带。
指标有三个可调参数:
- Period - 周期;
- Bands Deviation - 偏离;
- Applied price - 计算所用价格.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20046
MACD EA
智能交易系统使用三个 iMA (移动平均，MA) 指标和一个 iMACD (移动平均收敛/发散，MACD)Elders 安全区
一款基于 Elder 的 "安全区" 指标。
CCI_Divergence
指标搜索背离并将其显示在自定义 CCI 指标的图表上。MultipleFractals
一款多重分形指标。