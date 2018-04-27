代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BB-Percentage-Decimal - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1400
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标在一个单独的窗口中以振荡器的形式绘制布林带。

指标有三个可调参数:

  • Period - 周期;
  • Bands Deviation - 偏离;
  • Applied price - 计算所用价格.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20046

MACD EA MACD EA

智能交易系统使用三个 iMA (移动平均，MA) 指标和一个 iMACD (移动平均收敛/发散，MACD)

Elders 安全区 Elders 安全区

一款基于 Elder 的 "安全区" 指标。

CCI_Divergence CCI_Divergence

指标搜索背离并将其显示在自定义 CCI 指标的图表上。

MultipleFractals MultipleFractals

一款多重分形指标。