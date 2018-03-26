Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Balance of Power - indicador para MetaTrader 5
El indicador Balance of Power, desarrollado por Igor Livshin, intenta medir la relación entre la fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. De esta manera, se evalúa su capacidad de empujar el precio hacia el nivel del extremo. Livshin presentó este indicador en la edición de la revista de agosto Stocks and Commodities Magazine del año 1991. Esta versión del indicador calcula el BOP (balance de las fuerzas) de la misma manera, tal como se describe en el artículo publicado originalmente.
Los valores resultantes crudos del BOP pueden se suavizados usando cualquier tipo de la MA.
BOP se oscila entre los valores -1 y +1.Livshin declara lo siguiente:
- La MA con el período 14 se recomienda para los gráficos diarios, aunque este valor se fluctúa dependiendo de la naturaleza del mercado y del timeframe.
- Una de las más importantes propiedades del BOP son los niveles en los que él agrupa sus máximos y mínimos. Durante los mercados alcistas, los picos del indicador alcanzan el límite superior y nunca alcanzan el límite inferior. En los mercados bajistas, la situación es contraria.
- El BOP soporta la divergencia, monitoreo de las tendencias y los niveles de sobrecompra/sobreventa.
- Si el BOP demuestra el cambio de la tendencia, eso nos sirve de una señal de advertencia y debe ser confirmado por el cambio de la dirección del precio.
