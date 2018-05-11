コードベースセクション
この指標では、ボリンジャーバンドがオシレータの形で別ウィンドウに表示されます。

指標には3つの調整可能なパラメータがあります。

  • Period - 期間
  • Bands Deviation - 偏差
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20046

