私たちのファンページに参加してください
この指標では、ボリンジャーバンドがオシレータの形で別ウィンドウに表示されます。
指標には3つの調整可能なパラメータがあります。
- Period - 期間
- Bands Deviation - 偏差
- Applied price - 計算に使用される価格
力の均衡
Igor Livshinによって紹介された「力の均衡」は、価格を極端に押し上げる能力を評価することで、買い手と売り手の強さの測定を試みます。Livshinは、2001年8月号の"Stocks and Commodities"誌でこの指標を発表しました。このバージョンの指標は、公開された記事に記載されているとおりにBOPを計算します。MACD EA
このエキスパートアドバイザーでは、3つのiMA（移動平均、MA）指標と1つのiMACD（移動平均収束/発散、MACD）が使用されます。
CCI_Divergence
この指標では、発散が検索され、カスタムCCI指標のチャートに表示されます。MultipleFractals
複数のフラクタルの指標です。